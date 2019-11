Frumusețile râului Timiș, din România până în Serbia. Ce locuri încărcate de istorie puteți vizita FOTO Un proiect transfrontalier lansat la inceputul acestui an de reprezentanti ai judetului Timis care promoveaza turismul si de cei ai unor institutii din Pancevo, si-a propus sa transforme raul Timis intr-o ruta turistica atractiva, atat pentru iubitorii de plimbari de agrement pe cursul apei, pescari sau iubitori de fauna acvatica, cat si pentru cei care […] Articolul Frumusețile raului Timiș, din Romania pana in Serbia. Ce locuri incarcate de istorie puteți vizita FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

