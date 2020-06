Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus a influentat major activitatea agentiilor de presa din Europa in ceea ce priveste procedurile de lucru, dupa cum au declarat directorii unora dintre aceste institutii media in interviuri publicate luni pe site-ul Aliantei Europene a Agentiilor de Presa…

- Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus a influentat major activitatea agentiilor de presa din Europa in ceea ce priveste procedurile de lucru, iar unele se asteapta la o scadere a veniturilor, dupa cum au declarat directorii unora dintre aceste institutii media in interviuri publicate…

- Actuala criza sanitara mondiala este o sansa istorica pentru un nou proiect politic global care sa fie bazat pe un nou dialog asupra valorilor umane, afirma fostul presedinte Emil Constantinescu, intr-un discurs preluat de Agerpres. “Actuala criza sanitara mondiala, care a adus in prim-plan nu averea…

- Salile de culturism si fitness din Romania s-ar putea redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean. Mai multi reprezentanti…

- Criza generata de epidemia de COVID-19 defineste patru categorii distincte de comportamente in randul consumatorilor: "Redu drastic cheltuielile", "Pastreaza-ti calmul si cheltuie", "Economiseste si fa stocuri" si "Hiberneaza si cheltuie", potrivit primei editii a studiului EY Future Consumer Index.…

- Majoritatea companiilor care isi desfasoara activitatea economica in mediul virtual au fost afectate puternic de criza generata de pandemia Covid-19, arata un studiu realizat in perioada 1-20 aprilie 2020 pe un esantion de 592 de companii. Astfel, 28,6% au declarat ca au avut o scadere a venitului cuprinsa…

- Este oficial, executarile silite nu se suspenda pe durata starii de urgenta. Activitatea este permisa, insa este condiționata de respectarea regulilor de disciplina sanitara, se arata in decretul semnat marti de presedintele Klaus Iohannis."Activitatea de executare silita continua numai in…

- Pandemie avem, criza se anunta, suport financiar pentru fermieri… doar in comunicate de presa si anunturi “de la centru”. In conditiile in care nu avem o pozitie ferma, un mesaj clar, o strategie pentru domeniul agro-alimentar… grijile producatorilor nostri se inmultesc. “Unii iau in calcul cea mai…