- Ieri, in jurul orei 19.00, Poliția Locala Bacau a depistat in Parcul Nord un grup de tineri care consumau semințe și bauturi alcoolice. Tinerii s-au ales sancțiuni dar și cu obligația de a igieniza locația respectiva in prezența agenților.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Andreea Balan arata senzațional la 36 de ani. Jurata de la Te Cunosc de Undeva are un trup tras prin inel, prin prisma meseriei sale de artist dar și pentru ca intotdeauna a adoptat un stil de viața sanatos. Care este bautura pe care Andreea Balan o bea in fiecare zi. Nu iese niciodata din […] The post…

- Sezonul estival a inceput cu zeci de mii de turiști pe litoral. Spre deosebire de sudul țarii, unde temperaturile au urcat pana la 30 de grade Celsius, la malul marii au fost doar 15 grade Celsius. Dar asta nu i-a impiedicat pe tineri sa petreaca in cluburile din Mamaia.

- Publicat: apr. 29, 2016 DistribuieFacebook lucian-avramescu Am stat la coada, intr-o pravalie moderna, cu nume americanesc și carucioare in care pui tot ce-ți poftește inima și-ți aproba buzunarul, azi. Apoi am impins caruțul in coada celei mai scurte, mi s-a parut mie, cozi. Splendida agitație, frumos…

- Mihai Bendeac, unul dintre cei mai apreciați actori din Romania, juratul emisiunii iUmor de la Antena 1, a fost invitatul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu". Actorul a dezvaluit ca dupa un spectacol la teatru, ajuns acasa, și-a dat seama ca a ramas fara alcool in casa. Așa ca a apelat la un plan de rezerva,…

- Pandemia a prins compania aeriana de stat cu o flota supradimensionata. 29 de avioane poarta, in prezent, insemnele TAROM, in condițiile in care in perioada 2017-2020 in flota companiei au intrat mai multe aeronave Boeing și ATR, iar șefii transportatorului aerian nu au reușit sa scape de cele vechi.

- Cand instituțiile statului, odata cu epoca Basescu, produc o ura structurala intre diversele paturi sociale și instituții, preluata cu succes și de PSD, de Iohannis, dar și de PNL și de USR-PLUS cu o intensitate și mai mare, ce rezultate așteptați? Scandarilor cu ura din vremea protestelor fața de…

