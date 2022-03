Copiii din Centrele de Plasament au ajuns in case de tip familial. Fostul Centru din Beclean a fost transformat in loc de cazare pentru zeci de refugiați din Ucraina. Ultimul Centru de Plasament pentru Copii – cel de la Beclean, s-a inchis in urma cu puțina vreme. Copiii din astfel de instituții au ajuns in Case de Tip Familial. Cladirea fostului CPC Beclean nu a ramas „fara utilitate” mult timp. Odata cu izbucnirea razboiului intre Ucraina și Rusia, centrul a fost transformat pentru a raspunde nevoilor refugiaților. „Unitate și solidaritate din partea angajaților de la CAbR Beclean și CPV Nuseni,…