Frumoasa prahoveancă Laura Drăghici, locul 2 la concursul Podul Limbii Chineze, organizat de Ambasada Chinei! V. Stoica Unul dintre visurile prahovencei Laura Draghici, fosta eleva a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești, in prezent studenta la Facultatea de Litere a Universitații Transilvania din Brașov, este sa studieze chineza și sa ajunga sa vorbeasca fluent limba lui Confucius! Iar roadele muncii sale nu se lasa așteptate, pentru ca, recent, Laura Draghici a ocupat locul 2 la un concurs organizat de Ambasada Chinei la București, in parteneriat cu Institutul Confucius al Universitații din București. Anunțul a fost facut chiar de catre reprezentanții Universitații Transilvania din Brașov,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

