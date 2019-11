Frumoasa din Padurea Adormita, balet de basm pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 13 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul de balet "Frumoasa din Padurea Adormita" de Piotr Ilici Ceaikovski.



Regia si coregrafia poarta semnatura lui Vasily Medvedev si Stanislav Feco, decorul, costumele si light design-ul sunt realizate de Pavol Juras. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.



Coregrafii Vasily Medvedev si Stanislav Feco promit publicului o experienta unica precum insisi declara:



"Este o onoare sa montam spectacolul Frumoasa din Padurea Adormita alaturi de corpul de balet… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

