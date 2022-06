Fructul pe care îl mănâncă în fiecare zi Prințesa Anne. Așa menține o siluetă de invidiat Prințesa Anne Elizabeth Louise Alice a ajuns la frumoasa varsta de 71 de ani, insa se menține intr-o forma de zile mari. Are un stil de viața sanatos, iar in fiecare dimineața consuma același fruct de ani de zile. Care este secretul? Ce fruct mananca zilnic Prințesa Anne La 71 de ani, Prințesa Anne Elizabeth […] The post Fructul pe care il mananca in fiecare zi Prințesa Anne. Așa menține o silueta de invidiat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat macar pentru o singura data cum se menține Prințesa Anne Elizabeth Louise Alice intr-o forma buna la varsta de 71 de ani? Sora lui Charles duce un stil de viața sanatos, iar in fiecare dimineața consuma un fruct pe care cu siguranța și tu il ai in casa!

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar vedeta are un trup de invidiat. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca merge in sala de fitness de patru ori pe saptamana și se antreneaza intens pentru a arata in cea mai buna forma a…

- Se apropie vara și cu siguranța vrei sa ai un trup de invidiat, așa ca noi iți prezentam cele mai utile trucuri pentru a scapa de kilogramele in plus. Chimenul este bogat in fier și conține uleiuri volatile, glucide, substanțe albuminoide și mucilagii. Daca vrei sa slabești de trei ori mai mult, dieta…

- Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din Romania. Are o voce de invidiat și o silueta asemanatoare. Vedeta a adoptat un stil de viața sanatos și se simte mai bine ca niciodata. Care este secretul Monicai Anghel Monica Anghel a adoptat un stil de viața sanatos și are…

- Corina Caragea, in varsta de 39 de ani, este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri sportive. Vedeta Pro TV are o silueta de invidiat, iar in perioada Paștelui, are grija sa nu exagereze cu mancarea, pentru a nu se ingrașa nici macar un gram.Corina Caragea a dezvaluit care sunt mancarurile…

- La 43 de ani, Paula Seling se bucura de un trup de invidiat, la care alte femei doar viseaza. Artista a dezvaluit ce dieta sanatoasa ține, dar și care este meniul de care ține cont cu strictețe in fiecare zi. Ce a marturisit indragita vedeta.

- Lavinia Petrea, in varsta de 39 de ani, este mama a trei copii, insa are o silueta de invidiat. Știrista de la Pro TV a impartașit cateva trucuri pentru femeile care vor sa fie in forma și sa aiba un ten perfect. „Printr-o disciplina alimentara adaptata mie, nevoilor mele și facand sport. Nu mananc…

- Alexia Eram este o tanara frumoasa, iar silueta ei este una de invidiat. Ea iși petrece foarte multe ore la sala de sport și are un stil de viața extrem de sanatos pe care il da exemplu și altora. Ce mananca fiica Andreei Esca la micul dejun pentru a se menține intr-o forma fizica excelenta!