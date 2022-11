Fructul care te ajută să ai un corp de vis Exista fructe care au un aport caloric scazut și care ajuta la obținerea unui corp de vis. Un asemenea fruct se afla la indemana tuturor, numai ca nu toata lumea știe ce proprietați are. Este voba despre „banala” gutuie! Folosita inca din antichitate și in gastronomie, și in medicina populara, gutuia aduce beneficii organismului. Gutuile nu sunt doar parfumate și cu un gust deosebit, ci pot fi de ajutor și in cura de slabire, contribuind la reglarea tensiunii arteriale și chiar la combaterea anxietații. Fructele de gutui conțin 70–72% apa, 7–8 % zaharuri, 0,5% protide, pectine, tanin, cantitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

