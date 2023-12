Fructele șmecheriei românești Nenorocirea de la Tohani face parte din fructele șmecheriei romanești ajunse la ziua obligatorie a culesului. Este nenorocirea nascuta din improvizație, tupeu și inconștiența. Ele apar cu „baaa, am o idee!!” Și cresc din forma superioara a disprețului din „lasa, baa, ca merge și așa!”. Fructele șmecheriei sunt expresia inclinației spre arta nascuta dintr-un IQ ridicat, exploatat intens in lipsa instrucției și a culturii. Ele sunt trecute și verificate de mai multe ori prin gaurile și prostia unor inși de umplutura agațați prin instituțiile publice. Un fel de joc nebun cu „fa-te ca lucrezi”, „fa-te… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

