Fructele care sunt produse în cele mai mari cantităţi în lume Fructele sunt, fara doar și poate, unul dintre cele mai de preț daruri pe care ni-l ofera natura și avem suficiente motive pentru a le consuma zilnic. Cu toate acestea, foarte mulți oameni evita sa le consume de teama conținutului de zahar ori din cauza ca nu au fost obișnuiți sa le consume in mod regulat.De ce este bine sa consumam fructe in mod regulatConținutul de fructoza nu ar trebui sa fie un motiv pentru a exclude fructele din alimentația zilnica pentru simplul fapt ca acestea conțin mari cantitați de fibre care incetinesc absobția zaharului. In acest fel, este evitata creșterea glicemiei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

