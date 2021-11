Stiri pe aceeasi tema

- Lanțurile de magazine Mega Image Carrefour Romania au fost controlate și amendate de catre Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov. Mai exact, este vorba despre trei magazine: Mega Image din Șos. Pantelimon nr. 243 și 286, și Carrefour Market din Sos Pantelimon…

- Produse expirate, mizerie, insecte, ustensile de bucatarie folosite sau arse au fost gasite in doua hoteluri de 5 stele din București. Amenzile ajung la 35.000 de lei. Serviciile au fost oprite la unul dintre acestea pana la rezolvarea problemelor. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor…