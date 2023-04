Stiri pe aceeasi tema

- Doua autocamioane in care se aflau peste 20 de tone de deseuri aduse din Germania si Italia au fost oprite la intrarea in Romania prin Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors II, iar autoritatile au dispus returnarea deseurilor in tarile de provenienta, potrivit Agerpres.Autocamioanele…

- Comunicat. Cu prilejul sarbatoririi celei de-a 90-a aniversari a „Zilei Protectiei Civile din Romania”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Vasile Goldiș” al judetului Arad... The post ISU Arad a organizat o serie de activitați cu ocazia „Zilei Protecției Civile din Romania” appeared first…

- Tara noastra și Romania au semnat un acord pentru controlul unic la frontiera Leușeni - Albița. Asa cum s-a mentionat anterior, acesta va fi pe sensul de iesire din Moldova, adica la Albita, insa vor activa acolo atat politisti romani de frontiera, cat si moldoveni.

- Un sistem de cantarire din mers a autocamioanelor este functional la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2, situat pe autostrada A 1, pe sensul de iesire din Romania spre Ungaria. Operationalizarea acestuia reprezinta prima faza a unui proiect prin care se intentioneaza scurtarea timpilor necesari…

- In data de 21.01.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 204.300 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 129.500 de persoane doar pe sensul de iesire, si peste 57.600…

- In data de 08.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 302.000 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 209.200 de persoane doar pe sensul de iesire, si peste 75.600…

- In data de 05.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 227.800 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 147.300 de persoane doar pe sensul de iesire, si 58.900 de…

- In data de 04.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 212.300 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care 130.000 de persoane doar pe sensul de iesire, si peste 52.200…