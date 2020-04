Kaufland pune la bataie 500.000 de euro pentru proiecte de intrajutorare in criza corona

In contextul situatiei generate de pandemia COVID-19, Kaufland Romania lanseaza apelul de proiecte In stare sa ajut, prin care va oferi finantare in valoare de jumatate de milion de euro ONG-urilor din intreaga tara care se… [citeste mai departe]