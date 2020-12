Frontiera Canada-SUA va rămâne închisă până la 21 ianuarie Frontiera intre SUA si Canada va ramane inchisa pentru deplasarile neesentiale cel putin inca o luna, pana la 21 ianuarie, pentru a stopa raspandirea pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri guvernul canadian, relateaza AFP.



Inchiderea frontierelor SUA cu cei doi parteneri ai sai de liber schimb de pe continent, Canada si Mexic, a fost decisa in martie si prelungita apoi in fiecare luna.



Noua prelungire a inchiderii frontierei "va contribui la protejarea oamenilor din cele doua parti ale frontierei", a spus premierul canadian Justin Trudeau in cadrul unui briefing de presa.

