Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR pentru Primaria Timișoara, a reacționat printr-un mesaj pe Facebook la declarațiile primarului Nicolae Robu, care a spus, ieri, ca ideea de a renunța la o banda de circulație pentru mașini in favoarea bicicletelor „ar fi un adevarat dezastru, si ecologic, si ca nemultumire…

- Este oportuna sau nu o amanare a proiectului Timișoara – Capitala Culturala Europeana pana in 2022 sau chiar pana in 2023? Cum ne pot ajuta in acest sens instituțiile europene? Care ne sunt așteptarile de la autoritațile naționale și de la cele locale? Acestea au fost numai o parte dintre intrebarile…

- ​Momentan, planurile pentru o vacanța sunt suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru cei dornici de senzații tari, exista un loc în Mexic care merita luat în considerare: noțiunea de a merge pe bicicleta capata alte conotații. În Ciudad Valles (San Luis Potosi)…

- Credeți ca sunt curate, sigure sau vin la timp mijloacele de transport in comun la Timișoara? Pistele de biciclete sunt suficiente sau bine facute? Infrastructura pentru pietoni sau cea rutiera sunt satisfacatoare? Sunt doar cateva la intrebarile la care puteți raspunde intr-un studiu facut de University…

- In vreme ce autoritațile din marile orașe europene „deseneaza” benzi speciale pentru bicicliști, pentru perioada post-pandemie, primarul Timișoarei ii indeamna și el pe timișoreni sa foloseasca mijloacele de transport alternative. El nu o poate face, caci sta „cam departe”. In plus, nu ar putea pedala…

- Pentru ca oamenii nu stiu exact cat de mult se pot indeparta de casa pentru cumparaturi sau pentru activitati fizice, ziarul Libertatea a solicitat Politiei Romane aceste informatii. Iata explicațiile oficiale.Intrebare 18: La „activitați sportive” poate fi inclus si mersul pe bicicleta? Daca da, persoanele…

- Primarul Timisoarei se pregateste de sosirea a cateva mii de romani, blocati de doua zile la granita dintre Austria si Ungaria. Acestia au primit in sfarsit permisiunea sa tranziteze tara vecina, pe care trebuie sa o paraseasca pana la ora 5 a diminetii, dar Nicolae Robu nu ii vrea in hotelurile orasului…

- Mersul pe bicicleta este amuzant și sanatos pentru intreaga familie. Daca avem posibilitatea, ar trebui sa ii incurajam pe cei mici sa invețe sa mearga pe bicicleta, ca astfel sa dobandeasca abilitați care mai tarziu, in viața, le vor fi cu siguranța utile. In plus, bicicleta este un mod sanatos de…