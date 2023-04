Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea nu pierde timpul la inchisoare. Pe langa sarcinile pe care le are probabil de indeplinit zilnic, fostul politician lucreaza la salvarea romanilor și a Romaniei. De la Targșorul Vechi de unde se afla, Elena Udrea vrea sa ii puna pe detinuti la treaba. Problema care s-ar rezolva in Romania…

- USR Dolj suna adunarea la Craiova. Incep sa se ascuta sabiile in politica doljeana, cu mai bine de un an inainte de alegeri. Cel putin in tabara opozitiei, unde USR Dolj cere intariri in lupta cu PSD, partid care conduce Doljul si Craiova. Intr-o conferinta de presa organizata miercuri, conducerea USR…

- Cand pui sare pe rana, te cam ustura. Si se pare ca Primaria Craiova si regiile sau institutiile din subordine nu prea suporta cu decenta acest mod de dezinfectare a hibelor proprii, caci reactioneaza cam urat la episoadele in care presa pune sare pe niște rani ale administrației. A citi sau a nu citi…

- In randurile de mai jos, vei regasi un test de atenție, care conține un exercițiu matematic. Mai exact, pentru a rezolva problema, un singur baț de chibrit trebuie mutat. Testul este facut, in general, in 20 de secunde.

- Campania electorala pentru alegerile locale nu a inceput, dar concurentii incep sa iasa la tribune. Nicolai Grigorisin a anuntat ca va fi candidatul Partidului Schimbarii pentru Primaria municipiului Balti, la scrutinul din toamna acestui an Cu aceasta ocazie, Grigorisin si

- Refuzul administrației Fritz pentru al treilea an de a asigura banii care sa permita Colterm sa achiziționeze certificatele pentru emisiile de gaze de sera i-a facut pe consilierii locali sa se mobilizeze. Roxana Iliescu a anunțat ca a inițiat o strangere de semnaturi și a reușit sa obțina numarul necesar…

- Administratia locala a avut primele discutii cu medicii de la spitalul din Lugoj, dupa obtinerea finantarii istorice, care va schimba total sistemul de sanatate lugojean. Claudiu Buciu si Bogdan Blidariu au avut o intalnire cu sefii sectiilor medicale, dar si cu managerul spitalului, Ionut Cocos. Administratia…

- Platformele de social media au dobandit o putere tot mai mare de a modifica opinii in randul populației in ultimii ani, iar TikTok vine puternic din urma, chiar daca aplicația este folosita aparent mai mult pentru divertisment. Romania are al doilea...