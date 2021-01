Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea deschisa adresata de Dominic Fritz șefului Campaniei de Vaccinare din Romania nu a reușit sa produca din partea acestuia decat un raspuns care are darul sa lamureasca disputa intre fostul primar Nicolae Robu si actualul edil. Valeriu Gheorghița a admis ca degeaba primaria are centre, ca altele…

- Situație grava la Timișoara, oraș care a primit cele mai puține doze de vaccin, dupa cum spune chiar primarul Dominic Fritz O alta problema este incapacitatea administrației locale de a deschide toate cele 17 centre de vaccinare promise. La aceasta ora, doar doua centre sunt operaționale, cele de la…

- In urmatoarele zile, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Timiș va aproba deschiderea unui nou centru de vaccinare, in incinta Complexului ISHO, cu un numar de opt noi fluxuri de vaccinare. Noul centru este finalizat și poate primi oamenii la vaccinare. Reprezentanții Primariei…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca in București, unde acum sunt 22 de puncte de vaccinare, se vor mai deschide alte doua, saptamana viitoare, a informat Digi24. Totodata, medicul militar a precizat ca se analizeaza posibilitatea deschiderii altor centre de vaccinare in…

- De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au imunizat 125.190 de persoane. In ultimele 24 de ore, 16.896 de persoane s-au vaccinat in Romania impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech, arata datele publicate luni de autoritați, potrivit HotNews. Potrivit datelor furnizate luni de Comitetul…

- Dorința lui Dominic Fritz s-a implinit și acum are alaturi viceprimarul pe care și l-a dorit, Ruben Lațcau. In plus, el a și fost votat de toți consilierii locali timișoreni, așa cum ceruse noul primar. Cosmin Tabara a fost propus, a fost votat doar de colegii liberali, iar din cauza nefinalizarii negocierilor…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a aratat total dezamagit de propunerea lansata de Alin Nica, conform careia la Timișoara sa fie doi viceprimari de la USR PLUS, iar la Consiliul Județean Timiș doi vicepreședinți PNL. Extrem de dezamagit de aceasta propunere, Fritz a asociat-o cuvantului ”baronizare”…

- La scurt timp de la anunțul noilor masuri decise de Comitetul pentru Situații de Urgența la nivel național, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost live pe Facebook și a anunțat o serie de masuri pe care municipalitatea orașului le pregatește, in perspectiva carantinarii orașului. Fan declarat al…