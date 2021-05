Stiri pe aceeasi tema

- Gurmanzii pot plati chiar și 800 de euro pe o porție de friptura. Acest preparat se vinde la Londra. Acest preparat va aparea peste doua saptamani la Londra. Maestrul bucatar de origine turca, Salt Bae, deschide un nou restaurant unde va servi fripturi acoperite in aur de 24 de karate. Localul de lux…

- Starul muzicii country, Dolly Parton, s-a vaccinat anti-Covid, dupa ce i-a indemnat și pe alții sa-i urmeze exemplul, adaptand una dintre piesele ei de succes, relateaza BBC. Parton, in varsta de 75 de ani, a cantat, marți, o versiune adaptata a piesei ”Jolene”, inainte de a se imuniza, la Centrul Medical…

- Ducele de Edinburgh, printul Philip, a fost transferat de la spitalul King Edward VII din Londra la o alta unitate medicala. Prințul Filip, in varsta de 99 de ani, iși va continua tratamentul la spitalul londonez „St. Bartholomew”. Ducele sufera de o boala de inima. Palatul de la Buckingham, citat de …

- Regina și Prințul Filip, ducele de Edinburgh sunt familiarizați cu comunicația online. Prințul Harry a spus chiar ca bunicii sai au participat la inceputul pandemiei, pe cand se aflau in izolare, la castelul Windsor, la o aniversare online prin aplicația de videoconferințe Zoom. Este vorba de petrecerea …

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson, in varsta de 56 de ani, a povestit marti ca a abandonat jurnalismul pentru a intra in viața politica, intrucat, in presa, s-a aflat de multe ori in situatia de a-i „abuza” și ”agresa” pe oameni in munca sa, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Johnson a facut…

- Pandemia a dus la inchiderea magazinelor, studiourilor designerilor si a fabricilor de confecții si a impus restrictii de calatorie, context in care industria modei a fost grav afectata in ultimul an. Pare oarecum dificil sa te mai gandești la moda, cand cuvantul de ordine din ultimul timp este sanatatea,…