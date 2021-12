Frica de manifestați Este pentru prima data dupa 1990 cand guvernanții se raporteaza la populația Romaniei, nu ca ar fi interesați de starea in care se afla majoritatea, ci din frica. Certificatul verde a ajuns pe malurile Damboviței o veritabila forma de exersare a politicianismului și planificarilor pe plantație. In frunte cu acest „imparat al muștelor”, Klaus Iohannis, care nu reușește o secunda sa fie președintele romanilor, intr-atat de dezinteresat fiind de jobul E. Sale, clasa politica prefera combinații certificate de alianța PSD-PNL in sfidarea tuturor. Certificatul verde ajunge a fi in varianta autohtona,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

