Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Bucovina Radauți, Daniel Balan este sceptic ca Liga a III-a se va relua pe 31 martie, termen pana cand Federația Romana de Fotbal a suspendat toate competitțile din cauza pandemiei de coronavirus. “Lucrurile sunt mai grave decat par in acest moment. Dupa o pauza prelungita trebuie…

- „Este inacceptabil așa ceva! Crede ca el e deștept și noi proști”, a tunat antrenorul lui SCM Rm. Valcea, Florentin Pera (40 de ani) la adresa suedezului Per Johansson (49 de ani), secundul CSM București. Florentin Pera, antrenorul campioanei SCM Rm. Valcea, a avut un conflict cu Per Johansson, secundul…

- Rivalitatea dintre CSM București și SCM Rm. Valcea iși consuma un nou episod. Cele mai puternice echipe din Romania se bat iar, aproape la baioneta, pentru un nou titlu de campioana. CSM București și SCM Rm. Valcea se intalnesc miercuri, de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TVR 1. Sezonul…

- Campioana en-titre a Romaniei a invins formatia suedeza IK Savehof, scor 28-20.Atmosfera de sarbatoare la Rm. Valcea! De la dispariția Oltchimului, fanii valceni au așteptat șapte ani pentru o noua provocare, iar aceasta a venit. Echipa antrenata de Florentin Pera a caștigat cu 28-20 in fața campioanei…

- Desemnata si in 2019 cea mai buna sportiva a anului de catre Federatia Romana de Triatlon, campioana constanteana Antoanela Manac are un program extrem de incarcat, in conditiile in care, pe langa pregatirea titanica pe care o depune zilnic si concursurile la care participa, atat in tara si in strainatate,…

- Magura Cisnadie venea dupa 11 meciuri fara victorie in toate competițiile și u mai caștigase un meci din noiembrie anul trecut! SCM Rm. Valcea s-a incurcat azi, la Cisnadie, pentru a treia oara in actuala ediție de campionat! Dupa infrangerea de la Bistrița și egalul de la Buzau, Valcea a pierdut și…

- CSM București joaca miercuri la Buzau, acolo unde sezonul trecut a pierdut titlul! Gloria e pe locul 3 in Liga Florilor și a incurcat-o in acest sezon și pe campioana SCM Rm. Valcea, terminand la egalitate, 26-26. Gloria Buzau a invins- in etapa a 24-a din sezonul trecut cu 29-21 pe CSM București și…

- Georgeta Popescu a caștigat duminica, 19 ianuarie 2020, titlul olimpic la tineret in proba de monobob - primul titlu olimpic din istoria acestui sport și prima medalie olimpica de aur pentru Romania la actuala ediție a Jocurilor Olimpice pentru Tineret de la Lausanne. Cu siguranța, este o performanța…