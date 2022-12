Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam, glorie a Stelei, considera ca Mihai Pintilii ar trebui sa demisioneze de la FCSB. In acte delegat, Pinti e omul care conduce antrenamentele echipei. Și pentru ca nu deține nicio licența de antrenor, Pintilii susținea public ca nu e pregatit sa preia FCSB dupa plecarea lui Dica. Becali…

- Daca se va impune și diseara, in derby-ul FCSB - CFR Cluj, Mihai Pintilii va ajunge la 6 victorii in primele 6 meciuri de Liga 1 ca antrenor, unicat in istoria clubului. Va fi peste nume grele precum Reghecampf, Galca, Zenga, Hagi, Lacatuș. FCSB - CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a a Superligii, se…

- Helmut Duckadam, fost președinte de imagine la FCSB, a analizat situația roș-albaștrilor. Fostul oficial a comentat decizia formației lui Gigi Becali de a-l pastra pe Mihai Pintilii ca antrenor principal, deși in acte este Leo Strizu, și explica ce probleme crede ca va avea cesta. Helmut Duckadam e…

- Daca mai era cineva care avea semne de intrebare, acum s-a lamurit! Antrenorul principal de la FCSB a recunoscut ca patronul Gigi Becali este cel care dicteaza echipa de start și schimbarile. Leo Strizu este primul tehnician care admite ca rolul lui este „decorativ”. Leo Strizu, adevarul despre cat…

- Leo Strizu este noul antrenor principal de la FCSB. Este „paravanul” pe care Gigi Becali l-a gandit pentru ca Mihai Pintilii sa poate conduce echipa in campionat, deși nu are licența PRO așa cum spune regulamentul. Tehnicianul a participat la conferința de presa, desfașurata inaintea partidei cu FC…

- FCSB va pune antrenor cu licenta. Mihai Stoica a anuntat, luni, ca Mihai Pintilii nu va ramane antrenor principal la FCSB, in ciuda dorintei lui Gigi Becali, iar "ros-albastri" vor cauta pe altcineva, anunța orangesport.ro. Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a anuntat la Orange Sport ca FCSB…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situația echipei roș-albastre, care inca nu a numit un antrenor principal. Deși Gigi Becali vrea sa-l pastreze pe Mihai Pintilii, care nu are licența, și sa numeasca un antrenor cu licența PRO care sa fie principal doar in acte, Mihai Stoica…

- Mihai Pintilii, delegat FCSB, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu este pregatit pentru a deveni antrenorul principal al echipei bucurestene, ci doar asigura interimatul dupa plecarea lui Nicolae Dica, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…