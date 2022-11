Cupa Romaniei iși deruleaza in aceste zile cea de-a doua etapa din faza grupelor, astfel ca oficialii Federației Romane de Fotbal au publicat criteriile de departajare care vor fi luate in considerare pentru stabilirea formațiilor care se vor califica in sferturile de finala. Inedit este faptul ca in caz de […] Articolul FRF A PUBLICAT CRITERIILE DE DEPARTAJARE IN GRUPELE DIN CUPA ROMANIEI apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .