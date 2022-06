Stiri pe aceeasi tema

- Inainte ca David Popovici sa ia cuvantul la conferința de presa de la Salonul Oficial de la Otopeni , in timp ce asistența aplauda, Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație, a vorbit despre problemele pe care le are cu organizarea Europenelor de juniori de la Otopeni (5-10 iulie). „Cred…

- David Popovici a impresionat o lume intreaga cu performanțele sale, iar la sosirea in țara va fi recompensat de catre statul roman. Ministerul Tineretului și Sportului ii va oferi un premiu de 22.000 de euro, dar la aceasta suma s-ar putea adauga alte premii din partea clubului Dinamo sau din partea…

- Cupa Romaniei la fotbal va avea o noua forma, mai atractiva, cu mai multe dueluri tari, pe modelul viitoarei Champions League. Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat noua structura a Cupei Romaniei incepand cu sezonul 2022/23. Decizia de a schimba modul de desfașurare a competiției…

- Organizarea festivitaților prin care Ministerul Tineretului și Sportului a schimbat numele Salii de Atletism și Salii Sporturilor este criticata de senatoarea Cristina Breahna Pravaț. Parlamentarul atrage atenția asupra starii proaste a cladirilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal ( FRF ) a stabilit, astazi, datele de start ale competitiilor din viitorul sezon. Astfel, Liga 1 va incepe pe 16 iulie, Liga 2 va debuta pe 6 august, iar Liga 3 va programa prima etapa pe 27 august. Liga de Tineret, competitie aflata la primul sezon,…

- In timp ce razboiul din Ucraina continua, o mare parte din orașul portuar Mariupol este o ruina, iar agențiile umanitare spun ca mii de oameni și-au pierdut speranța. Cei care nu au reușit sa paraseasca orașul au vorbit pentru Reuters despre ororile pe care le-au indurat. Cladiri bombardate, mormane…

- Dupa un inceput de sezon ploios și friguros, la Rașnov, unde Octavian Ciovica s-a impus categoric in ambele manșe de concurs ale Trofeului Rașnov DEKRA by Ice Team, sezonul național al vitezei in coasta continua cu prima etapa de coeficient 1, ce se va desfașura la Cheile Gradiștei Etapa de la Cheile…

- In urma intrarii la guvernare a PSD au inceput sa revina in administrația centrala și personaje controversate care au fost „vedete” in guvernarea Dragnea. Butuza: „Sa punem Centenarul pe tricoaiele noastre” Unul dintre cei care au facut furori prin gafa comisa in era PSD-Dragnea este Cosmin-Razvan Butuza,…