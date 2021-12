Fregata românească „Regina Maria” s-a întors acasă. La ce misiuni a participat (VIDEO) Fregata „Regina Maria” s-a intors acasa zilele acestea, dupa sase saptamani in care a participat la misiuni NATO de monitorizare a traficului naval, in bazinul estic al Marii Mediterane. Nava militara romaneasca a exersat lupta impotriva navelor de suprafata, a tintelor aeriene si a submarinelor. Prin misiunile desfașurate, fregata romaneasca a reintarit postura NATO de raspuns in fata posibilelor amenintari la adresa Aliantei. Concomitent cu misiunile primite de la Comandamentul Maritim Aliat al NATO, fregata „Regina Maria” a participat si la exercitiile multinationale Dogu Akdeniz 21, organizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

