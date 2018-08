Stiri pe aceeasi tema

- ”Conform planului antrenamentului de lupta, fregata Amiral Grigorovich a efectual un exercițiu cu muniție de razboi pentru a lovi o ținta de suprafața pe un poligon naval din Marea Neagra cu sistemul de rachete Kalibr”, a spus biroul de presa.Aceasta a fost prima oara cand intr-un exercițiu…

- Fregata Amiral Grigorovici a efectuat un exercitiu de trageri cu munitie de razboi in Marea Neagra, fiind pentru prima data cand o nava din cadrul Flotei ruse de la Marea Neagra utilizeaza o racheta de croaziera Kalibr pentru a lovi o tinta navala, au anuntat autoritatile

- Fregata Amiral Grigorovici a efectuat un exercitiu de trageri cu munitie de razboi în Marea Neagra, fiind pentru prima data când o nava din cadrul Flotei ruse de la Marea Neagra utilizeaza o racheta de croaziera Kalibr pentru a lovi o tinta navala, au

- "Conform planului antrenamentului de lupta, fregata Amiral Grigorovich a efectual un exercitiu cu munitie de razboi pentru a lovi o tinta de suprafata pe un poligon naval din Marea Neagra cu sistemul de rachete Kalibr", a spus biroul de presa. Aceasta a fost prima oara cand intr-un exercitiu tinut pe…

- Fregata Amiral Grigorovici a efectuat un exercitiu de trageri cu munitie de razboi in Marea Neagra, fiind pentru prima data cand o nava din cadrul Flotei ruse de la Marea Neagra utilizeaza o racheta de croaziera Kalibr pentru a lovi o tinta navala, au anuntat autoritatile militare ruse.

- Participarea navelor militare romanesti la exercitiile organizate de partenerii din Alianta Nord Atlantica, precum si in cadrul gruparilor navale NATO care desfasoara misiuni in Marea Neagra a devenit constanta in ultimii ani, dupa degradarea situatiei de securitate din regiune, prin anexarea ilegala…

- Rusia desfasoara pana vineri exercitii de amploare in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014), la care participa peste 6.000 de militari si mai mult de 100 de avioane si elicoptere, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti si canalul de televiziune NTV.

- Rusia desfasoara pana vineri exercitii de amploare in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in 2014), la care participa peste 6.000 de militari si mai mult de 100 de avioane si elicoptere, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti si canalul de televiziune NTV.