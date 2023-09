Frederic Lefebvre, cel care i-a recomandat suplimentul contaminat Simonei Halep, a colaborat cu Serena Williams

Stiri pe aceeasi tema

- Frederic Lefebvre, preparatorul fizic al Simonei Halep (31 de ani) la academia lui Patrick Mouratoglou, omul care a recomandat medicamentul contaminat care a dus la suspendarea constanțencei, a fost preparatorul personal al Serenei Williams (41 de ani) . ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți…

- Fizioterapeuta Candice Gohier, care lucreaza la Academia Mouratoglou, i-a recomandat Simonei Halep sa ia suplimentul contaminat pe care romanca il considera motivul testului pozitiv, conform romaniatv.ro. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) a publicat decizia integrala in care Simona…

- La 11 luni de cand a fost depistata pozitiv la un test anti-doping, Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani din partea ITIA.ITIA a dezvaluit cine este persoana care i-a dat Simonei Halep suplimentul care conținea Roxadustat.In cursul zilei de joi, Agenția Internaționala pentru Integritate…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a explicat joi decizia de a o suspenda 4 ani pe Simona Halep și a dezvaluit numele persoanei care a recomandat suplimentul contaminat, cel pe care fosta lidera WTA da vina pentru testul pozitiv de la US Open 2022.

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Serena Williams, 41 de ani, a postat un mesaj misterios la scurt timp dupa verdictul prezentat de ITIA. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS…

- Simona Halep și-a aflat pedeapsa in scandalul de dopaj, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Romanca a primit o suspendare de 4 ani, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție ferma și critica in legatura cu verdictul primit de catre Simona Halep (31 de ani) in cazul sau de dopaj.In cursul zilei de marți, 12 septembrie, Agenția Internaționala de Integritate in Tenis a anunțat verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep:…

- Cu toate ca este in stare de suspendare provizorie, Simona Halep (31 de ani) a fost inclusa de organizatori pe lista participanților la US Open 2023. Turneul care va debuta peste mai puțin de o luna ar putea reprezenta o adevarata lovitura data de sportiva din Constanța. Aceasta nu a aflat, inca, ce…