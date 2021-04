Stiri pe aceeasi tema

- „Discuții foarte importante astazi cu reprezentanții mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și asociațiilor de pacienți, despre amenajarea centrelor de vaccinare la sediile operatorilor economici și despre cum putem facilita accesul oamenilor la vaccinare.Am stabilit sa nu mai fie limitat…

- ”In 2020, vanzarile grupului au crescut cu 2% in comparatie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piata romaneasca a ramas cel mai important motor de crestere de+24% de la an la an si reprezentand 51% din vanzarile grupului. Vanzarile in Moldova au scazut cu -38% fata de anul precedent, fiind piata…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier, considera ca cel mai important minister in timpul pandemiei, ministerul Sanatații, este condus de un ministru absent. Citește și: PNL iși face seppukku: Premierul Florin Cițu a venit in Guvern cu raportul fostelor guvernari Ludovic Orban - 66%…

- Politia italiana a confiscat joi bunuri de lux, inclusiv ceasuri, masini si un iaht in valoare de circa 70 de milioane de euro, intr-un dosar care implica o frauda de un miliard de euro cu masti de protectie impotriva COVID-19, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Anchetatorii acuza un grup de…

- SUA isi vor indeplini obligatia care le revine de a vira pana la sfarsitul lui februarie suma de peste 200 de milioane de dolari la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dupa ce au anulat planul lui Donald Trump de retragere din aceasta organizatie, a anuntat miercuri secretarul de stat Antony…

- Ferrari a fost printre foarte puținele marci auto ale carei vânzari nu au scazut anul trecut în Europa, în timp ce Rolls Royce a scazut cu 30%, iar Aston Martin și Maserati, cu 39%. De ce s-a ținut Ferrari atât de bine? Explicațiile țin de mai multe lucruri: averile miliardarilor…

- Volkswagen AG a raportat vineri un declin usor al vanzarilor la inceputul acestui an, cererea inca fiind afectata de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ianuarie, brandurile grupului german au vandut 824.800 vehicule, un declin de 1,4% fata…

- ”Operațiunea Caraibe”: autoritațile mexicane anunța ca au blocat 79 de conturi bancare, majoritatea aparținand unor romani care clonau carduri și operau in Cancun. Tranzacțiile frauduloase se ridica la peste 50 de milioane de dolari.