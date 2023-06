Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul influencer Andrew Tate a fost acuzat in Romania de viol și constituirea unui grup infracțional organizat in vederea comiterii a infracțiunii de trafic de persoane. Fratele sau Tristan și doi asociați sunt, de asemenea, acuzați. Toți au negat acuzațiile, noteaza BBC. Frații Tate au fost…

- Influencerul popular in randul tinerilor Andrew Tate se confrunta cu noi acuzații, dupa ce o a patra femeie a decis sa-l acționeze in judecata, susținand ca a fost agresata de acesta, relateaza The Guardian.

- Curs valutar BNR, 10 mai. In jurul orei 13.00, Banca Naționala a Romaniei va prezenta noua ședința de cotație. FANATIK va ține la curent, in timp real, cu cotațiile celor mai importante monede. Curs valutar BNR, miercuri, 10 mai 2023. Cu cat se vand euro și dolarul SUA Ziua de marți, 9 mai, nu a fost…

- Tribunalul Bucuresti a prelungit, vineri, arestul la domiciliu pentru fratii Tate cu inca 30 de zile. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, anunța news.ro.Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, prelungirea duratei arestului la domiliciu pentru fratii…

- ”Respinge ca nefondata contestatia declarata de inculpata RADU LUANA ALEXANDRA impotriva incheierii de sedinta din data de 15.03.2023, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, in dosarul penal nr. 7346/3/2023”, a transmis, joi, CAB.Cu o zi in urma, Tribunalul…