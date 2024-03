Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate se afla din nou in arest. Ei au fost reținuți la solicitarea autoritaților din Marea Britanie. Cei doi au fost ridicați de polițiști, seara trecuta, din Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii ilfoveni au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritațile Regatului…

- Curtea Penala Internaționala a emis mandate de arestare impotriva inalților comandanți ruși Serghei Ivanovici Kobylash și Viktor Nikolaevici Sokolov pentru ca ar fi comis crime de razboi in cadrul invaziei ruse in Ucraina, potrivit site-ului CPI. In urma cu un an, Curtea a emis un mandat de arestare…

- Razboi in Ucraina, ziua 741. Scandalul scurgerii de informații din discuția ofițerilor germani de rang inalt continua sa produca valuri de șoc in Europa. Astfel, conversația arata ca soldați britanici s-ar afla deja pe teritoriul Ucrainei.

- Curtea Penala Internaționala (CPI) de la Haga a emis mandate de arestare pe numele comandantului serviciului de aviație cu raza lunga de acțiune al forțelor aeriene ruse, Serghei Kobalaș, și al comandantului Flotei Marii Negre, Viktor Sokolov. Aceștia sunt suspectați de crime comise in timpul razboiului…

- Polițiștii romani au pus in aplicare in ultima saptamana 23 de mandate europene de arestare, potrivit unui bilanț prezentat duminica de IGPR.In perioada 23 – 29 februarie, polițiștii romani și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 733 de persoane, 35 de autovehicule…

- La data de 10 februarie a.c, Poliția Stațiunii Targu Ocna a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 55 de ani din localitate, despre faptul ca, fiica sa de 14 ani ar fi fost urcata intr-un autoturism, impotriva voinței acesteia, de catre persoane necunoscute, deplasandu-se intr-o direcție…

- Lotul celor 21 de persoane acuzate de trafic de migranți și constituirea unui grup infracțional organizat s-a marit joi, 25 ianuarie. Pe numele altor trei... The post Lotul traficanților de migranți s-a marit! Alte trei persoane au primit mandate de arestare preventiva appeared first on Special Arad…