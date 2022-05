Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat marți, 10 mai, pe Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, la trei ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie legat de construirea de locuinte sociale in campusul Henri Coanda din Constanta. Totodata, judecatorii au decis sa nu ii mai…

