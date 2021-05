Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dolanescu se rasuceste in mormant. Fratele lui a dezonorat numele familiei. Conform b1.ro, fratele marelui cantaret de muzica populara a fost reținut de poliție dupa ce ar fi incasat indemnizații necuvenite. Astfel, Constantin Dolanescu a fost reținut miercuri seara de oamenii legii. La fel ca Ion,…

- Zeci de lautari din Dambovita au fost retinuti, fiind acuzati ca luat bani pe nedrept de la stat, aducand dovezi false potrivit carora activitatea lor a fost afectata de pandemia de COVID-19. Printre aceștia se afla și fratele regretatului artist Ion Dolanescu – Constantin Dolanescu. „Ca urmare a activitatilor…

- Constantin Dolanescu, fratele regretatului interpret Ion Dolanescu, a fost reținut, dupa ce a dat informații false pentru a primi bani de la stat pentru ca i-ar fi fost afectata ativitatea artistica in pandemie. Alaturi de el, alte 22 de lautari din Dambovita au fost retinuți pentru inselaciune,…

- Zeci de lautari din Dambovita au fost retinuti pentru inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii. Ei sunt acuzati ca luat bani pe nedrept de la stat, aducand dovezi false potrivit carora, activitatea lor a fost afectata de pandemia de COVID-19.

- Constantin Dolanescu, fiul regretatului interpret Ion Dalanescu, a fost reținut in acesta seara alaturi de mai mulți lautari, potrivit Antena 3. Barbatul alaturi de 22 de ani de persoane e acuzat de frauda fiscala.

- In perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021, persoanele banuite ar fi declarat in fals ca, in contextul epidemiologic actual generat de raspandirea virusului Sars-CoV-2, activitatea artistica le-ar fi fost afectata și ar fi folosit documente falsificate pentru a solicita și primi indemnizații din partea…

- Marți, și la nivelul județului Dambovița, au fost raportate 107 noi infectari, incidența la nivel județean fiind de 2,13, clar ca in cel mai scurt tim exista pericolul ca tot județul sa intre in scenariul ROȘU The post Al treilea val COVID-19 ,Romania bajbaie prin pandemie,Dambovița la un pas de SCENARIUL…

- Un numar de 99 de persoane din Bucuresti, Calarasi si Dambovita, printre care si lautari, care ar fi beneficiat ilegal de indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul pandemiei, vor fi audiate intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu 1,5 milioane de lei.