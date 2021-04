Franța vrea să le ofere bani proprietarilor de mașini vechi pentru a le înlocui cu biciclete Franța le-ar putea oferi proprietarilor de mașini vechi 2.500 de euro pentru a-și schimba vehiculele imbatranite și poluante cu o bicicleta electrica. Viitorul program e o noua tentativa a autoritaților franceze de a elibera strazile și de a reduce poluarea. Parlamentarii din Adunarea Naționala au aprobat masura printr-un vot preliminar. A fost un amendament la un proiect de lege privind schimbarile climatice care trece prin parlament, care vizeaza reducerea emisiilor de sera cu 40% in 2030 fața de nivelurile din 1990. „Daca va fi adoptata, Franța va deveni prima țara din lume care va oferi oamenilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

