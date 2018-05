Franta vrea sa interzica utilizarea in produsele alimentare a nanoparticulelor de dioxid de titan, ale caror efecte asupra sanatatii nu sunt cunoscute, si solicita masuri si din partea Uniunii Europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Acest aditiv alimentar, a cărui prezenţă este semnalată pe etichetă prin denumirea TiO2 sau E 171, este utilizat în principal sub formă de colorant în produse de patiserie, deserturi şi îngheţată, dar şi în unele produse cosmetice sau medicamente. "Am dori ca până la finele…