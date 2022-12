Franța va continua ajutarea Ucrainei cu noi sisteme de rachete Franța a furnizat Ucrainei noi sisteme de rachete si va continua livrarile la inceputul anului 2023, a afirmat marti presedintele Emmanuel Macron. „In ultimele zile, Franta a livrat arme suplimentare, lansatoare de rachete Crotale (…)”, a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu acordat posturilor de televiziune TF1 si LCI de la bordul portavionului Charles de Gaulle, aflat in prezent in largul coastelor Egiptului. „Lucram impreuna cu ministrul Fortelor Armate astfel incat in primul trimestru din 2023 sa putem livra noi arme si munitie, pentru ca ucrainenii sa se poata apara de bombardamente”,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

