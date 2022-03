Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel a castigat 6 metri in inaltime, dupa ce o noua antena de radioreceptie digitala a fost atasata in varful monumentului-simbol din Paris. Construit de Gustave Eiffel la sfarsitul secolului al XIX-lea, turnul masoara acum 330 de metri dupa ce antena DAB+ a fost transportata in varful sau…

- Franța va furniza echipament defensiv Ucrainei, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron intr-un discurs scris adresat celor doua organisme legislative ale țarii, anunța Antena3 . Liderul de la Paris nu a precizat ce echipament va trimite in Ucraina. Macron a scris ca Franța va oferi Ucrainei…

- A trecut mai putin de o saptamana de la redeschiderea scolilor dupa Craciun in Franta, dar la liceul Jean Renoir din Boulogne-Billancourt, un oras in apropiere de Paris, unul din patru profesori si aproape 50 de elevi s-au imbolnavit deja de COVID-19, informeaza vineri Reuters. Odata cu introducerea…

- Dan Negru este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune. Este plin de viața și dornic sa scoata ce e mai bun in producțiile pe care le prezinta. Anul acesta, el va va fi alaturi de romani cu cel de-al 22-lea Revelion și a dat cateva detalii din culise. „Televiziunile din țarile est-europene…

- Masca va deveni din nou obligatorie pe strazile din Paris, incepand de vineri, 31 decembrie, pentru a face fața valului variantei Omicron care a antrenat un focar de contaminari cu Covid-19 in Franța, a anunțat prefectura capitalei. Aceasta obligație se aplica persoanelor de peste 11 ani, „cu excepția…

- Melomanii din Bistrița au ocazia sa participe maine, 22 decembrie 2021, de la ora 18.00, la un concert de orga extraordinar! Profesorul Erich Turk revine la Bistrița cu un program impresionant din Bach, Sigismund Toduța, dar și cateva surprize: Un concert de orga extraordinar va avea loc miercuri, 22…

- Un cuplu din Franța a fost arestat la inceputul lunii decembrie, intr-un dosar privind falsificarea de certificate sanitare care ar fi generat un beneficiu de doua milioane de euro. Ancheta, condusa de parchetul din Paris, continua cercetarile in special pentru a identifica alti membri ai retelei, informeaza…