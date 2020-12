Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, depistat joi cu COVID-19, prezinta sambata 'o stare de sanatate stabila' in raport cu ziua precedenta, iar rezultatele examenelor clinice si paraclinice 's-au dovedit linistitoare', a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, testat pozitiv la COVID-19 si care manifesta simptome specifice, printre care o oboseala accentuata, continua sa lucreze de la distanta vineri, de la o resedinta oficiala de langa Paris, dupa ce anuntul de joi privind infectarea lui a determinat mai multi lideri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care s-a imbolnavit de covid-19, s-a mutat de la Palatul Elysee la resedinta oficiala de la Lanterne, la Versailles, ”unde se izoleaza si continua sa munceasca”, a anuntat presedintia franceza, relateaza AFP, conform news.ro. Prima Doamna Brigitte Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care s-a imbolnavit de COVID-19, s-a mutat de la Palatul Elysee la resedinta oficiala de la Lanterne, la Versailles, „unde se izoleaza si continua sa munceasca”, a anuntat presedintia franceza. El prezinta mai multe simptome ale bolii. {{489150}}Prima Doamna Brigitte…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Sanchez și Macron s-au intalnit, luni, la Paris, potrivit Reuters si Mediafax. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in…

- Liderul francez se va izola pentru șapte zile și va continua sa lucreze, a precizat joi Palatul Elysee.Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru COVID, dupa ce a dezvoltat simptome specifice, a anunțat joi președinția franceza.Palatul Elysee a anunțat ca Macron iși va continua activitatea, dar se…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a criticat Consiliul de Securitate al ONU si le-a cerut tarilor europene sa dea dovada de o mai mare independenta, intr-un interviu amplu pentru revista Grand Continent de la Paris, potrivit DPA. Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele:…

- In Spania, numarul deceselor a urcat joi cu 140, la un total de 33.553, in timp ce in Franta numarul decedatilor a crescut cu 88, la 33.125 de persoane, fata de 104 miercuri. Numarul total de cazuri de Covid-19 din Franta a ajuns la 809.684. Presedintele francez Emmanuel Macron a ordonat miercuri introducerea…