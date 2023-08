Franţa „sparge” 200 de milioane de euro pentru a distruge sticle de vin Guvernul francez a anuntat ca va pune deoparte 200 de milioane de euro pentru a finanta distrugerea productiei excedentare de vin, in incercarea de a sprijini producatorii aflati in dificultate si de a sustine preturile, relateaza The Guardian, care citeaza AFP. Mai multe regiuni importante producatoare de vin din Franta, in special zona Bordeaux, se confrunta cu dificultati din cauza unei combinatii de factori, printre care se numara schimbarile in obiceiurile de consum, criza costului vietii si efectele Covid-19. Scaderea cererii de vin a dus la o supraproductie, la o scadere brusca a preturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

