Franţa SOMEAZĂ Google, să negocieze cu presa pentru aplicarea drepturilor conexe dreptului de autor Autoritatea franceza pentru concurenta a dispus joi companiei Google sa negocieze ''cu buna credinta'' cu editorii de presa si cu agentiile de presa din Franta asupra remunerarii acestora pentru continuturile lor protejate in virtutea drepturilor conexe la drepturile de autor, o decizie salutata imediat de mai multe mass-media, transmite AFP, citata de Agerpres. Conform acestei dispozitii de urgenta, ce va ramane in vigoare pana la publicarea unei decizii de fond de catre autoritatea franceza pentru concurenta, compania Google are un termen de trei luni pentru a initia negocieri cu editorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea franceza pentru concurenta a dispus joi companiei Google sa negocieze ''cu buna credinta'' cu editorii de presa si cu agentiile de presa din Franta asupra remunerarii acestora pentru continuturile lor protejate in virtutea drepturilor conexe la drepturile de autor, o decizie…

- Vineri seara, poliția a intervenit in cartierul Mea Shearim din Ierusalim, unde zeci de haredi au incalcat instructiunile Ministerului Sanatații referitoare la pastrarea distanței intre persoane, noteaza RRA .In prezent, in Israel s-a ajuns la 7.000-8.000 de teste zilnicMinisterul Sanatații a fost nevoit…

- Starea de urgența și masurile stabilite de autoritați in vederea stoparii epidemiei de COVID19 au un impact negativ major asupra industriei legitime de presa din Romania, in special in cazul presei scrise și a mediului online legitim, auditat, care respecta standarde profesionale și etice. ...

- Billel Omrani (26 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a vorbit in presa din Franța despre situația din Romania din prezent și despre cum au incercat autoritațile sa combata pandemia de coronavirus. Atacantul francez a ales sa ramana in Romania in aceasa perioada lipsita de fotbal și a acordat zilele…

- Apple, sancționata cu cea mai mare amenda acordata vreodata de Concurența din Fanța. De ce a fost acuzat gigantul american Autoritatea de concurenta din Franta a stabilit o amenda de 1,1 miliarde de euro pentru Apple, producatorul american de iPhone-uri, din cauza practicilor anticoncurentiale in reteaua…

- Apple a fost amendata, luni, cu suma record de 1,1 miliarde de euro de catre autoritatile din Franta din cauza comportamentului anticoncurential, transmite CNBC.Autoritatea franceza de concurenta a precizat ca producatorul iPhone-urilor se face vinovat de constituirea de carteluri in reteaua…

- Fiscul american a dat in judecata Facebook pentru 9 miliarde de dolari, suma reprezentand taxe neplatite, scrie The Verge. Procesul a inceput marți, in San Francisco.Autoritațile acuza ca Facebook a vandut o serie de proprietați intelectuale catre o subsidiara din Irlanda și, prin acest lucru, a ajuns…

- In 2020, tema acestei zile este ''Unleashing Youth Power'', conform www.un.org. Pentru a marca aceasta zi, la sediul central al ONU din New York, are loc evenimentul "A Piece of Me: immersive exhibit & panel discussion''. Mutilarea genitala a femeilor (FGM - Female Genital Mutilation) reprezinta o violare…