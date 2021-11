Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe israelian Yair Lapid a parasit duminica Israelul pentru o vizita in Europa in speranta de a influenta pozitiile Marii Britanii si Frantei cu privire la programul nuclear iranian in contextul reluarii negocierilor pe aceasta tema, relateaza France Presse, potrivit Agerpres,…

- Premierul britanic, Boris Johnson i-a cerut presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa ia inapoi imigrantii care sosesc in Anglia din Franta, la o zi dupa unui naufragiu in Canalul Manecii, soldat cu moartea a 27 de persoane, noteaza AFP preluat de agerpres. "Propun sa punem in aplicare un acord…

- Cel putin 30 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta in Marea Britanie. Autoritatile locale au anuntat anterior ca cinci migranti s-au inecat, dar ca acest numar probabil va creste in contextul in care cativa…

- „Revoltat”, Boris Johnson a promis din nou miercuri ca va face mai mult pentru a pune capat traversarilor Mânecii de catre migranții care viseaza la Anglia. Dar guvernul sau pare copleșit de un fenomen care continua sa explodeze, scrie AFP.La finalul unei întâlniri…

- Compania Decathlon a anunțat, miercuri, ca retrage caiace de la vanzare din magazinele sale din Calais și Dunkirk de pe coasta de nord a Franței, din cauza ingrijorarilor ca ar putea fi folosite de migranți pentru traversarea Canalului Manecii, transmite Euronews , citat de Digi 24 . „Achiziția caiacelor…

- Criza submarinelor, tensiuni legate de pescuit. Cei doi lideri s-au intalnit la Roma in timp ce exista tensiuni intre Paris și Londra. Președintele francez Emmanuel Macron s-a intalnit duminica, 31 octombrie 2021, cu premierul britanic Boris Johnson, la summit-ul G20 de la Roma, pentru prima data de…

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist la firma de consultanta Agritel. Un astfel de volum ar fi cu 25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut si de asemenea cea mai ridicata…

- Joi, se anunța cer variabil pe întreg teritoriul țarii. La Briceni si Soroca vor fi 10 grade, iar la Balți și Orhei cu unul mai mult. 13 grade se vor înregistra la Tiraspol. La Leova se anunta cel mult 14 grade, iar la Comrat si Cahul 15. În Capitala, cerul va fi variabil…