- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat pentru postul de televiziune NBC ca a fost o „greseala strategica" din partea Germaniei si Frantei sa nu permita Ucrainei sa adere la NATO in 2008. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Germania și alți parteneri externi se angajeaza sa ofere Moldovei 695 de milioane de euro pentru a gestiona criza refugiații din Ucraina. Anunțul a fost facut de ministra de Externe a Germaniei, Annalena Baerbock, intr-o conferința de presa, dupa lansarea platformei de sprijin pentru Republica Moldova,…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, spune ca exista o ingrijorare in țara privind un eventual atac asupra Odesei, caz in care ar exista un nou val de refugiati catre tara sa, care are aceeasi populatie ca orasul ucrainean.giati „Suntem foarte preocupati de continuarea acestor actiuni militare…

- Republica Moldova va primi sprijin in valoare de aproape 400 de milioane de euro, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Alaturi de Franța și Germania, Romania a coprezidat prima conferinta internationala privind crearea Platformei de sprijin pentru Republica Moldova. „Evenimentul…

- Germania si partenerii ei, Uniunea Europeana, Romania și Franța incearca sa gaseasca soluții pentru diversificarea surselor de gaz pentru Republica Moldova și reducerea dependenței energetice a țarii fața de Rusia, relateaza Reuters. „Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam…

- Ministrii de Externe din mai multe state vor participa, marti, la conferinta internationala de sprijin pentru Republica Moldova. Evenimentul, organizat de Romania, Germania si Franta, vizeaza oferirea de ajutor la nivel politic, financiar si material Republicii Moldova, in contextul crizei refugiatilor…

- In marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu a discutat cooperarea bilaterala cu miniștrii de externe ai Romaniei, Franței, Germaniei, Lituaniei, Croației și Suediei. Impreuna cu omologul roman Bogdan…

- Ministrii de externe din Germania, Annalena Baerbock, Franta, Jean-Yves Le Drian, si Polonia, Zbigniew Rau, si-au reafirmat marti "fermitatea in fata Rusiei" si sprijinul pentru Ucraina, intr-o reuniune desfasurata in orasul polonez Lodz in cadrul asa-numitului "format Weimar", grup din care cele…