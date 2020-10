Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul antiterorist din Franta a lansat actiuni penale impotriva a sapte suspecti, inclusiv doi adolescenti, in cazul asasinarii profesorului de liceu Samuel Paty, victima unui atac islamist, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."A fost lansata o informare judiciara pentru…

- Franta va interzice un grup islamist numit dupa seicul Ahmed Yassin, co-fondator al miscarii Hamas, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al guvernului de la Paris, citat de Reuters, scrie Agerpres.

- Cincisprezece persoane sunt in detentie preventiva in Franta in ancheta antiterorista privind asasinarea profesorului Samuel Paty, la periferia Parisului, de catre un militant islamist, afirma surse judiciare citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Printre…

- Cincisprezece persoane sunt in detentie preventiva in Franta, in ancheta antiterorista privind asasinarea profesorului Samuel Paty, la periferia Parisului, de catre un militant islamist, afirma surse judiciare...

- Politistii francezi au arestat 15 persoane ca parte a investigatiei legate de uciderea profesorului Samuel Paty vinerea trecuta de catre un refugiat cecen. Mai multi indivizi au fost retinuti luni, printre acestia numarandu-se o persoana care „a fost deja condamnata pentru acte teroriste si a declarat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a intalnit luni, la Palatul Elysee, cu familia profesorului Samuel Paty, asasinat vineri, in apropiere de Paris, intr-un atac de tip islamist, informeaza cotidianul Le Figaro, preluat de Mediafax.

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Autoritatile franceze au retinut doi suspecti in urma atacului comis vineri in centrul orasului Paris, iar investigatia este coordonata de Parchetul national antiterorist, informeaza cotidianul Le Figaro. Primul suspect a fost retinut la cateva minute dupa atac, iar al doilea dupa aproximativ o ora.…