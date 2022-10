Franţa: Români acuzați că au furat motoare de bărci in valoare de peste 300.000 de euro Sase romani au fost inculpati pentru furturi de motoare si echipamente de ambarcatiune pe o perioada de mai bine de un an in mai multe departamente inclusiv Gironde. Prejudiciile au fost estimate la 320.000 de euro, relateaza AFP, citand surse din cadrul politiei, anunța news.ro. Reperati in Franta la sfarsitul lunii septembrie, la intoarcerea din Romania, unde petrecusera vara, acesti sase indivizi, „in special mobili” si care aveau „un punct de sprijin” in apropiere de Langon (Gironda), au fost arestati miercuri dimineata, la cateva ore dupa „o tentativa de jaf la un magazin nautic in Gironde”.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza, miercuri, sase perchezitii domiciliare in patru judete - Cluj, Alba, Sibiu si Ilfov, intr-un dosar privind furtul unei cantitati de cupru in valoare de aproximativ 200.000 de euro. Fapta ar fi fost savarsita in luna august a acestui an, potrivit Inspectoratului General al Poliției…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au pierdut luni finala probei de dublu mixt din cadrul Campionatului European de tenis de masa seniori de la Munchen. Ovidiu Ionescu (33 de ani) și Bernadette Szocs (27 de ani) au fost invinși de francezii Emmanuel Lebesson și Jia Nan Yuan. Scorul a fost 3-1 la seturi…

- IGSU anunta, vineri seara, ca 19 dintre cei 77 de pompieri militari romani dislocati in Franta, cu 4 autospeciale de stingere, au derulat prima misiune in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Frantei. ”Misiunile executate de catre personalul modulului RO-GFFF-V au constat in limitarea propagarii…

- Franta e devastata de uriase incendii de vegetatie care par ca nu se mai sfarsesc. 10.000 de oameni au fost evacuati in sud-vestul tarii. Nu mai putin de 1.100 de pompieri se lupta cu flacarile.

- Germania, Grecia, Polonia, Romania și Austria ajuta Franța in lupta cu incendiile, a anunțat președintele Emmanuel Macron. „Germania, Grecia, Polonia și in orele urmatoare Romania și Austria: partenerii noștri vin in ajutorul Franței in fața incendiilor. Le mulțumesc. Solidaritatea europeana este pusa…

- Turneul de tenis de camp Iasi BCR Open, dotat cu premii in valoare de 115 000 $, se incheie astazi, la Baza Ciric, cand sunt programate cele doua finale. La simplu, de la ora 12:00, cu doua ore mai devreme fata de programarea initiala, romanca Ana Bogdan (29 ani, locul 75 WTA, cap de serie numarul…

- Trei fete din Vrancea au fost forțate sa practice prostituția in Austria, Franța, Belgia, Elveția și Germania de un barbat care le-a facut sa se indragosteasca de el. Individul a fost reținut de DIICOT și apoi arestat. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…

- Tara noastra va primi un nou ajutor, de 615 milioane de euro, in cadrul Platformei de sprijin, initiata de Romania, Franta si Germania. Din aceasta suma, peste 432 de milioane de euro sint granturi. Despre asta a anuntat luni, la Bruxelles, ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de Consiliul…