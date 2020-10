Stiri pe aceeasi tema

- Cele 294 de sectii de votare din Noua Caledonie, teritoriu francez din Oceanul Pacific, s-au deschis duminica la 8 dimineata, pentru un al doilea referendum privind autodeterminarea, informeaza AFP. Alegatorii au timp la dispozitie pana la ora locala 18:00 sa aleaga daca doresc ca Noua…

- Alegatorii din Noua Caledonie vor decide, duminica, daca raman legati de Franta ori urmeaza calea independentei. Este al doilea referendum organizat in mai putin de doi ani in teritoriul francez din Oceanul Pacific, relateaza presa internationala.

- Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege primarii, presedintii de consilii judetene, dar si pe cei care vor face parte, timp de patru ani, din consiliile locale si judetene. Cetatenii isi pot exercita dreptul de a alege in 18.794 de sectii de votare organizate…

- Institutia Prefectului Mures a anuntat, luni, ca pentru alegerile locale in judet vor functiona 570 de sectii de votare, cu doua mai mult decat la prezidentialele din anul 2019. Infiintarea celor doua sectii noi, in localitatile Livezeni si Raciu, se datoreaza numarului de persoane cu drept de vot din…

- ■ Manastirea Secu isi sarbatoreste hramul principal ■ slujbele vor continua si in ziua urmatoare, cind vor fi cinstiti Sfintul Mitropolit Varlaam si Sfintul Ioan de la Risca si Secu ■ ansamblul manastiresc trece printr-un proces de restaurare si conservare, cu fonduri europene ■ Manastirea Secu isi…

- O telenovela pe un drum infundat: negocierile UE-Londra s-au impotmolit in special cu privire la condițiile concurenței, in timp ce Parisul și Berlinul denunța lipsa de coerența a Marii Britanii. ”Absenta progreselor in negocierile #Brexit este foarte ingrijoratoare. Regatul Unit trebuie sa vina cu…

- In partea italiana a masivului Mont Blanc, un fragment dintr-un ghetar situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses risca sa se prabuseasca din cauza temperaturilor ridicate. Acest fenomen a determinat evacuarea mai multor zeci de rezidenti si turisti din zona, au anuntat joi autoritatile…

- Eventualele restrictii care vor fi impuse in Franta in cazul celui de-al doilea val epidemic vor fi punctuale, pentru evitarea efectelor "teribile" asupra activitatilor sociale si economice, afirma premierul...