Stiri pe aceeasi tema

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumandu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP. In timpul unei intalniri intre presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o cladire din Suresnes, o suburbie la vest de Paris, ca amplasament al primului muzeu memorial al terorismului, a carui constructie ar putea incepe in martie 2022, a anuntat marti Palatul Elysee, informeaza AFP. Este o cladire inaugurata in anul 1935 si destinata…

- Armata israeliana nu se opune unui nou acord nuclear iranian, dar trebuie sa faca „practic imposibil” ca Iranul sa achiziționeze arme nucleare, a declarat șeful acesteia joi înalților oficiali militari francezi, a aflat AFP.Președintele israelian Reuven Rivlin și șeful statul…