Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Iran l-au eliberat pe omul de stiinta francez Roland Marchal, a anuntat sambata dimineata palatul Elysee, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Cercetatorul francez, inchis in Iran din iunie anul trecut, era asteptat in Franta sambata la pranz. Presedintele francez…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a subliniat ca tara sa este solidara cu Grecia si Bulgaria in criza migratiei, semnaleaza luni AFP. 'Deplina solidaritate cu Grecia si Bulgaria, Franta este gata sa contribuie la eforturile europene pentru a le acorda rapid asistenta si pentru a apara frontierele',…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, aflat in detentie in Marea Britanie si a carui extradare a fost ceruta de SUA, ar putea solicita azil in Franta, a anuntat vineri avocatul sau Eric Dupond-Moretti, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Dupond-Moretti a declarat pentru postul de radio Europe-1…

- Senatul american a adoptat joi o rezolutie bipartizana menita sa limiteze capacitatea presedintelui Donald Trump de a lansa o actiune militara impotriva Iranului fara aprobarea Congresului, informeaza Reuters, dpa si AFP. Documentul il obliga pe seful statului sa ceara "o dezbatere si un vot" in Congres,…

- Imaginea publica a NATO in SUA si Franta s-a inrautatit drastic in 2019, intr-un context in care presedintele american Donald Trump si cel francez Emmanuel Macron au pus sub semnul intrebarii valoarea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza luni agentia Reuters, citand un studiu al centrului de cercetari…

- Imaginea publica a NATO in SUA si Franta s-a inrautatit drastic in 2019, intr-un context in care presedintele american Donald Trump si cel francez Emmanuel Macron au pus sub semnul intrebarii valoarea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza luni agentia Reuters, citand un studiu al centrului de cercetari…

- Franta nu va accepta ca Iranul sa se doteze cu arme atomice, a afirmat miercuri presedintele francez, Emmanuel Macron, pledand insa pentru evitarea escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."In actualul context, Franta este determinata sa nu…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat marti ca asteapta propuneri de reglementare a comportamentului politistilor, dupa ce fortele de ordine au fost acuzate de mai multe ori de brutalitate, inclusiv la protestele impotriva reformei pensiilor, transmite DPA. Macron a refuzat sa comenteze…