Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul francez Jean Castex i-a chemat miercuri pe compatriotii sai sa dea dovada de 'spirit de responsabilitate' prin purtarea mastilor de protectie si sa se implice toti in lupta impotriva epidemiei care continua sa evolueze in tara, transmite AFP.'Nu am crezut niciodata ca statul…

- Doctorul Virgil Musta, ale carui recomandari in lupta impotriva noului coronavirus sunt puse la indoiala de mai multe saptamani de catre pacienti, la Timisoara, duce in prezent o lupta atat impotriva bolii covid-19, cat si a „coronascepticilor”, relateaza AFP.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a transmis, la videoconferinta cu prefectii, un mesaj "de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate" institutiilor care sunt implicate "in batalia impotriva epidemiei de coronavirus". "Am organizat o videoconferinta cu prefectii cu toate institutiile statului…

- Noul premier francez Jean Castex a facut din "lupta impotriva islamismului radical" una dintre "preocuparile majore" ale guvernului sau, in declaratia de politica generala prezentata miercuri in Adunarea Nationala (camera inferioara a parlamentului francez), potrivit AFP, potrivit Agerpres."A…

- Sambata, 11 iulie, s-a desfașurat, incepand cu ora 9.00, o ședința de lucru in sistem videoconferința, sub conducerea Prim-ministrului Guvernului Romaniei domnul Ludovic Orban, cu participarea ministrului afacerilor interne, domnul Marcel Vela, ministrului sanatații, domnul Nelu Tataru, ministrului…

- In aceasta perioada de criza sistemica la nivel global, cand, in mai toate democrațiile lumii, sub pretextul „siguranței colective”, atacul asupra libertaților individuale este fara precedent, consideram ca este de datoria noastra sa lansam un apel catre toți romanii de buna credința. Evoluțiile…

- Pachetele de vacanța sunt valabile in perioada 1 septembrie 2020 – 1 septembrie 2022 și acopera costurile a trei nopți de cazare in hoteluri de 4 și 5 stele. Medicii și personalul auxiliar aflat in prima linie a luptei cu pandemia vor putea beneficia, in urmatorii doi ani, de un sejur cu cazare gratuita…

- Un grup de experti din cadrul Consiliului Europei a apreciat marti ca, in pofida progreselor inregistrate in lupta impotriva traficului de fiinte umane, Austria trebuie sa depuna mai multe "eforturi", in special in ceea ce priveste integrarea victimelor si indemnizarea lor, transmite AFP, potrivit…