Franța – Maroc, a doua semifinală de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Ora și televizarea A doua semifinala a Campionatului Mondial de Fotbal Qatar 2022 este programata miercuri seara, de la ora 21:00, intre naționala Frantei, campioana mondiala en-titre, și cea a Marocului. Meciul va avea loc pe Al Bayt Stadium din Al Khor și va putea fi urmarit pe TVR 1. In cazul unui succes in semifinale, Franta va disputa a doua finala consecutiva, lucru care nu a mai fost reusit din 2002, de reprezentativa Braziliei. Daca Franța va trece de Maroc și se va impune și in ultimul act, atunci va deveni a treia naționala echipa care reuseste sa isi apere titlul de campioana, dupa Italia (1938) si Brazilia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

