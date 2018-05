Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron se confrunta cu cel de-al treilea val de proteste din acest an de cand se afla in funcție și se pregatește de cea mai mare reuniune civico-politico-sindicala, la 26 mai, care aduna toți anarhiștii, comuniștii și socialiștii de stanga impotriva reformelor sale in…

- Cateva mii de oameni au marsaluit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor sale, inaintea implinirii primului an de la preluarea mandatului de sef al statului, informeaza...

- Franta isi va mari participarea la coalitia antijihadista impotriva Statului Islamic in Siria, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron in a doua zi a vizitei sale de stat in SUA, dar fara sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro. ''Suntem…

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Zeci de mii de angajati de la caile ferate si functionari francezi au marsaluit joi in toata tara pentru a-si apara statutul, primul mare test social pentru presedintele Emmanuel Macron, ales in luna mai a anului trecut, relateaza France Presse. "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul…

- Franta se pregateste pentru o zi neagra, joi, data unei largi mobilizari impotriva reformelor presedintelui Emmanuel Macron, fiind prevazute peste 140 de manifestatii, relateaza miercuri AFP. La SNCF, operatorul francez al cailor ferate, vor circula 40 % din trenurile TGV, 25 % din cele…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…