- Mai multe monumente emblematice ale Parisului precum Arcul de Triumf, Pantheon-ul, Conciergerie si Castelul Vincennes se vor redeschide luni, a informat Centrul pentru monumente nationale (CMN), care le gestioneaza, potrivit AFP. "Dupa validarea planurilor lor de reluare a activitatii…

- La Berlin, fusesera planificate evenimente publice la Poarta Brandenburg și la alte obiective istorice, in mod obișnuit, fiind așteptați zeci de mii de participanți. Președintele Frank-Walter Steinmeier și cancelarul Angela Merkel au depus coroane de flori la monumentul ridicat in centrul Berlinului,…

- ”Acest concert live va debuta la ora locala 20:02, imediat dupa aplauzele publicului adresate personalului medical, si va fi difuzat in direct (…). Contam pe prezenta voastra virtuala si pe donatiile voastre”, au anuntat administratorii platformei Cercle Music , care produc si difuzeaza concerte de…

- ​DJ-ul francez Bob Sinclar se va afla, pe 4 mai, pe Arcul de Triumf din Paris pentru un eveniment care are ca scop strângerea de fonduri în sprijinul luptei contra noului coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii pe retelele de socializare."Spectacolul live va începe…

- Grupuri de tineri au incendiat tomberoane si au dat foc artificiilor in mai multe suburbii ale Parisului, relateaza marti mass-media din Franta despre o noua noapte de tulburari pe fondul restrictiilor impuse de autoritati din cauza epidemiei de coronavirus, dar care ameninta fragila pace sociala in…

- O ceremonie religioasa speciala in Vinerea Mare a avut loc pe 10 aprilie 2020 la Catedrala Notre-Dame din Paris, Franța, la aproape un an de la incendiul devastator de anul trecut (15 aprilie 2020), noteaza Reutes.La slujba religioasa ținuta in condiții excepționale au participat șapte persoane, care…

- Lucrarile de la stadionul „Arcul de Triumf” nu au fost sistate, in ciuda pandemiei de COVID-19. Astazi, Compania Naționala de Investiții a publicat imagini noi cu arena din București. Deși nu se afla intr-un stadiu la fel de avansat precum arena din Ghencea, lucrarile de la stadionul „Arcul de Triumf”…