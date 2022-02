Stiri pe aceeasi tema

- Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, aflat marți la Washington, este de parere ca vizita la Moscova a președintelui francez Emmanuel Macron a adus ”un element de relaxare” in privința tensiunilor dintre Rusia și Occident pe tema Ucrainei, dar…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a anunțat o deplasare in Rusia la inceputul acestei saptamani. Cancelarul german Olaf Scholz merge și el la Moscova saptamana viitoare. Obiectivul celor doi importanți lideri din Uniunea Europeana este „replasarea Europei in centrul discuțiilor pe marginea tensiunilor…

- Președintele Vladimir Putin a declarat vineri ca Statele Unite și NATO nu au abordat principalele solicitari de securitate ale Rusiei in confruntarea cu Ucraina, dar ca Moscova este gata sa continue discuțiile. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Statele Unite și NATO nu au abordat principalele…

- "Daca va fi confruntare sau colaborare, Vladimir Putin o va decide", a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, in contextul in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, urmeaza sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza din Ucraina, relateaza AFP. "Acum mingea…

- Bruxelles asigura ca o pedeapsa fara precedent va fi impusa aproape imediat și in comun cu Washington și Londra pentru a devasta economia rusa, scrie El Pais. Uniunea Europeana a negociat in secret un set fara precedent de sancțiuni cu care sa loveasca Rusia daca președintele acesteia, Vladimir Putin,…

- Franta este pregatita sa contribuie cu trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, intr-un discurs rostit la un comandament militar. Emmanuel Macron a afirmat, in discursul rostit in Haguenau, la Comandamentul militar francez Oberhoffen,…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a prezentat, miercuri, estimarile sale privind intențiile reale ale Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Occident, relateaza EFE.